Dividere Xi da Putin costa

Quando a metà dicembre il leader cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin si sono incontrati virtualmente per il loro trentasettesimo summit sin dal 2013, l’atmosfera era quella di due vecchi amici che parlano male dei nemici in comune. Cina e Russia, pur non avendo un’alleanza formale, hanno costruito negli ultimi anni un’intesa inedita, fatta di esercitazioni militari congiunte, solidarietà, accesso privilegiato ai rispettivi mercati, cooperazione scientifica e tecnologica. Xi Jinping ha detto che i due paesi si “sostengono a vicenda su questioni che riguardano gli interessi fondamentali l’uno dell'altro e la salvaguardia della dignità di entrambi”, e Putin ha replicato che questa amicizia “è un esempio di relazioni bilaterali del Ventunesimo secolo”. In effetti, le due potenze euroasiatiche hanno diverse cose in comune e interessi ideologici affini: un nuovo ordine mondiale non a guida americana, dare priorità al principio di non interferenza negli affari interni e alle questioni di sovranità nazionale, hanno particolari definizioni per espressioni come “diritti umani” e di “democrazia”, fanno un uso disinvolto del nazionalismo e della propaganda, vogliono che l’America perda il suo primato d’influenza.

