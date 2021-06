Biden si è preparato così alle cinque ore con il russo Putin

Il presidente americano, Joe Biden, si è preparato in anticipo assieme a una squadra di esperti per l’incontro di oggi con il russo Vladimir Putin a Ginevra come se fosse uno degli scontri televisivi che i candidati presidente fanno in diretta durante la campagna elettorale. Con la differenza che questa volta sarà tutto a porte chiuse e non ci sarà un momento assieme davanti ai giornalisti per rispondere alle domande. E’ uno dei suggerimenti che sono arrivati dai suoi consiglieri, durante la sessione di prova fatta lunedì a Bruxelles (alcuni erano soltanto in collegamento): non lasciare a Putin l’opportunità di creare titoli e non lasciare che approfitti di un’apparizione assieme al presidente degli Stati Uniti per lanciare qualche proposta pubblica che potrebbe oscurare i colloqui privati.

