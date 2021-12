I vaccini e il costo del made in China

La variante Omicron è l’ultima variabile che minaccia il ritorno alla normalità dopo la pandemia. Gli scienziati di tutto il mondo studiano dati, statistiche, reazioni, contano gli anticorpi, pubblicano studi: l’obiettivo è cercare di dare risposte scientifiche appropriate tempestivamente. Ma c’è un posto nel mondo dove tutto questo non avviene, ed è la Cina. Pechino continua a non essere trasparente sui dati che riguardano l’origine della pandemia, ha boicottato in tutti i modi l’indagine internazionale che aveva come obiettivo quello di investigare la nascita del virus Sars-CoV-2, e si comporta in modo irresponsabile tenendo nascosti i dati sui suoi vaccini. Non è un problema solo cinese. Più di 1,1 miliardi di cinesi, circa l’80 per cento della popolazione, sono stati vaccinati con Sinopharm e Sinovac, i vaccini sviluppati e prodotti nel paese. Ma la comunità internazionale ha permesso che la Cina usasse i vaccini come un’arma diplomatica ed esportasse all’estero, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, miliardi di dosi.

