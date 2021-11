Con la Omicron ricomincia la guerra ingiusta contro l'Ue sui brevetti

Era facile che con la scoperta della variante Omicron negli stati meridionali dell’Africa si ripresentasse l’idea di liberalizzare i brevetti dei vaccini per permettere di immunizzare i paesi a basso e medio reddito. Ed era altrettanto facile che la colpa per la mancata liberalizzazione dei brevetti ricadesse sull’Unione europea. I paesi in via di sviluppo sostengono che i brevetti blocchino l’accesso alle cure, e se il presidente americano Joe Biden già mesi fa aveva detto di essere a favore della loro liberalizzazione, la Commissione europea continua a pensare che la protezione dei brevetti sia vitale per garantire che Big Pharma continui a investire denaro nella ricerca e nell’innovazione. Chi è a favore della liberalizzazione ritiene che sia l’unico modo per uscire dalla pandemia, ma non tiene conto del fatto che produrre un vaccino non è semplice, non basta conoscerne la ricetta. L’Ue sa benissimo che vaccinare tutti sia l’unica strada percorribile, ma non a torto ritiene che il problema non siano i brevetti , così è diventata il bersaglio soprattutto di India e Sudafrica, i due paesi che chiedono con insistenza una deroga sulla proprietà intellettuale.

