Lukashenka mette in galera per decenni la Bielorussia libera

Diciotto anni a Siarhei Tikhanovski, il principale oppositore del regime, con cui tutto è incominciato. Assieme a lui sono state condannate altre cinque persone e sono più di 900 i prigionieri politici. Il dittatore ha ormai reso Minsk un posto vuoto, la nazione sopravvive nelle idee dei dissidenti: chi in esilio, chi in prigione

In Bielorussia ci sono novecentoventi prigionieri politici, molte persone sono state costrette a lasciare la nazione per paura di essere arrestate, torturate o anche uccise e il numero degli arresti e delle fughe è aumentato dalle ultime elezioni presidenziali nell’agosto del 2020, delle quali Aljaksandr Lukashenka si è autoproclamato vincitore. L’obiettivo del dittatore è quello di costruire una Bielorussia su misura per lui che non contesti il suo mandato, di lasciare libera soltanto la popolazione o troppo spaventata per protestare e cercare di fermarlo o che è dalla sua parte. È un lavoro lungo, che il dittatore bielorusso sta conducendo però a gran velocità.