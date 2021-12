La democrazia è un sistema coraggioso che convive con il rischio

Adam Michnik è contento di mostrare il green pass in Italia, dice che in Polonia non sarebbe possibile, se qualcuno lo chiedesse, si beccherebbe del fascista. E’ soltanto una delle distorsioni del concetto di libertà, con il quale i partiti illiberali, come il PiS, che governa la Polonia dal 2015, hanno imparato a giocare durante la pandemia. Michnik è un uomo che la libertà l’ha cercata, l’ha voluta, l’ha raccontata, e le ha consacrato un giornale sul quale venissero dibattute le idee della Polonia che si liberava della dittatura, la Gazeta Wyborcza. E’ un giornalista, ha fatto molta politica, e che cosa sia una una dittatura Michnik lo sa bene, perché l’ha combattuta quando a Varsavia c’era un regime, che lo ha anche imprigionato perché lo riteneva una minaccia. Quindi quando dice che la democrazia è in pericolo non si può non prestargli attenzione. “Per sua natura la democrazia è sempre in pericolo – dice al Foglio – perché è un sistema più attaccabile: non caccia i suoi nemici, ci convive, ci vuole più coraggio. Questo è anche un momento particolare per le democrazie, ovunque nel mondo ci sono esempi che vanno in senso contrario, dalla Russia alla Cina, ma in America e anche Europa bisogna stare attenti. Basta guardare Ungheria e Polonia: ora la Polonia è un cocktail molotov”. I migranti lungo il confine, uno stato di emergenza usato come pretesto per limitare la libertà di stampa e soprattutto un governo che dal 2015 smonta lo stato di diritto, con la pretesa di voler comunque rimanere dentro l’Unione europea. “Bisogna però sempre fare attenzione a una cosa importante, quando la democrazia è a rischio, sono i cittadini a doverla difendere, curare, sollevare”.

