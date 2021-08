Il PiS schiaffeggia la democrazia polacca sotto gli occhi di Biden

Tra le pareti verdi del Parlamento di Varsavia si è consumata ieri una delle battaglie più importanti per la democrazia polacca e riguarda la legge sulle licenze radiotelevisive per escludere i capitali non europei dai media polacchi. Il principale obiettivo è l’emittente Tvn, la cui licenza appartiene all’americana Discovery. E’ un canale molto seguito che il PiS, dopo essersi appropriato della statale TvP, vorrebbe privare dell’indipendenza in vista delle prossime elezioni, che si terranno nel 2023. Il PiS sta perdendo consensi a causa della crisi sanitaria, degli attacchi all’Europa che infastidiscono i polacchi e anche del ritorno di Donald Tusk alla guida dell’opposizione. Ha fretta di occupare i media in stile orbaniano, di prendersi palcoscenici per raccontare ai polacchi, che in questi giorni sono nelle strade per manifestare contro la legge, la sua versione distorta dei fatti. Jaroslaw Kaczynski, l’artefice dell’assalto al pluralismo e leader del PiS, in questi giorni ha visto la sua coalizione di governo venire giù e nonostante sia riuscito a blindare il Parlamento sente che al prossimo voto, in Polonia, l’umore degli elettori potrebbe cambiare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE