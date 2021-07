Biden contro gli illiberali polacchi

Derek Chollet, consigliere del dipartimento di stato americano, in un’intervista all’emittente polacca Tvn24, ha detto che i futuri investimenti americani in Polonia potrebbero essere a rischio se il governo deciderà di cambiare la legge sulle licenze radiofoniche e televisive. La licenza di Tvn, un canale di informazione molto seguito, appartiene alla società americana Discovery. Il partito PiS sostiene che ci siano troppe società straniere tra i media polacchi e quindi vuole ridistribuire le licenze e ricondurle in mani polacche. Si tratta di una mossa ben studiata che ha l’obiettivo di ridurre la libertà di stampa nel paese: se le società straniere saranno costrette a vendere, allora le testate saranno acquisite da aziende vicine al governo.

