Chi è Adam Bodnar, la guardia del corpo della democrazia polacca

La parola Polexit è ormai un tormento in Polonia. Non che l’uscita di Varsavia dall’Ue sia davvero in discussione, ma la sentenza della Corte costituzionale polacca, che mercoledì ha stabilito che le misure cautelative o provvisorie imposte dalla Corte di giustizia dell’Ue (Cgue) non sono in linea con la Costituzione di Varsavia, ha segnato una cesura piuttosto profonda tra il governo polacco e l’Unione europea. Il governo polacco non si riconosce nel diritto europeo e l’Ue non può accettare l’idea distorta di stato di diritto che il partito di nazionalista PiS e gli altri che siedono con lui nella maggioranza stanno coltivando. Gira una vignetta sui social polacchi: un palloncino a forma di cuore con le stelle europee vola via dalle mani di una bambina vestita con i colori della Polonia. La bambina lo guarda allontanarsi e grida “nie”, no. Lasciare l’Ue per tanti polacchi vuol dire lasciarsi scappare il futuro dalle mani, come un palloncino che vola via. E c’è una persona che in questi ultimi cinque anni ha lottato con tutte le sue forze per evitare che questo accadesse. Adam Bodnar è il difensore civico, ​​l’ombudsman dei diritti dei cittadini, che dal 2015, anno in cui si è insediato il governo del PiS, fa da guardia del corpo della democrazia polacca. Il mandato di Bodnar è scaduto ieri e la coincidenza è amara: si era battuto fino all’ultimo contro le posizioni della Corte costituzionale polacca sulla Cgue e la sentenza è arrivata proprio allo scadere del suo mandato, ma prima di arrivare alla fine, e prevedendo l’esito della sentenza, aveva intrapreso un “tour della Costituzione”, per spiegare ai polacchi che non era affatto vero che le misure della Corte di giustizia europea non rispettano la legge polacca, anzi è tutto costruito su misura: Polonia e Ue sono due sistemi che si bilanciano, quando uno viene meno ed esce dalle righe, l’altro funziona da garanzia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni