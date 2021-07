Un referendum sull'Orbanexit

Viktor Orbán ieri ha annunciato un referendum contro i diritti Lgbt, dopo che la Commissione ha avviato una procedura di infrazione sulla sua legge che assimila l’omosessualità alla pedofilia. Ma il premier ungherese sbaglia quesito. Non è sul cambiamento di genere dei minori che andrebbero interrogati nelle urne i suoi cittadini. E’ sull’appartenenza all’Unione europea. Perché ormai è chiaro che lo scontro in corso tra Bruxelles e i governi di Budapest e Varsavia non riguarda solo i valori, ma il rispetto delle regole di convivenza dell’Ue. Il rapporto sullo stato di diritto pubblicato dalla Commissione martedì lo conferma: la deriva illiberale e antidemocratica di Ungheria e Polonia prosegue, con l’erosione di tutti i contropoteri, dall’indipendenza della giustizia alla libertà di media, università o società civili. Il problema per l’Ue non è scegliere tra “epurare o fare compromessi”, come ha scritto ieri il Figaro.

