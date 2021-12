Putin l'invasione ti fa male

Se la Russia invadesse l’Ucraina sarebbe un disastro per la Russia. Premessa: sarebbe un disastro anche per gli ucraini invasi, per l’Europa che non saprebbe che fare e dovrebbe assorbire l’onda d’urto della guerra (a cominciare dalla popolazione in fuga) e per l’Amministrazione Biden che si rivelerebbe incapace di esercitare un minimo di deterrenza negli affari del mondo. Ma gli esperti non riescono a vedere come la Russia potrebbe cavarsela in questo ipotetico intervento militare su scala gigante “come non se ne vedono dalla Seconda guerra mondiale” (per usare le parole del capo dell’esercito inglese, sir Tony Radakin) senza subire danni così grandi da vanificare qualsiasi eventuale vantaggio. Diamo per scontato che i russi prevarrebbero nel conflitto, anche se non sappiamo con quanta rapidità.

