Tutti i social alternativi usati dalla destra trumpiana

In America pochi si filano piattaforme come Parler, Gab e Gettr, ma nel Brasile di Bolsonaro vanno strabene

Le piattaforme social hanno una propria mentalità, data dal modo in cui funziona l’algoritmo (che sceglie quali tipi di contenuti premiare e quali punire), dalla policy di moderazione decisa dalla società (cosa è permesso e cosa è vietato) e dalle attitudini prevalenti degli utenti che ospitano. La destra trumpiana ha usato e abusato a lungo delle piattaforme tradizionali, quelle di Zuckerberg – Facebook, Instagram, Whatsapp – e poi Twitter. Ma da diverso tempo le accusa di aver cambiato mentalità, di essere inospitali per i conservatori e di censurarli. E’ una polemica che va avanti da parecchio ma si è intensificata dopo che sia Twitter sia Facebook hanno bannato l’ex presidente. Per correre ai ripari, la destra trumpiana ha partorito una galassia di nuove piattaforme con mentalità trumpiana: forse con un algoritmo che incentiva i post più estremi, anche se al momento non se ne vedrebbe la necessità visto che su questo genere di social ci sono solo loro. O quasi, perché il più famoso – che si chiama Parler e non censura niente – a un certo punto è stato infestato dalle pubblicità di supermercati del dark web dove si vendono droghe di ogni genere, dai video di propaganda dell’Isis e da foto molto ambigue di minori: non proprio un gran biglietto da visita se l’obiettivo è diventare la piattaforma mainstream dei conservatori.