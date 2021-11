Le colpe di Facebook sono solo sue

L’audizione di Frances Haugen al Parlamento europeo potrebbe dare una scossa ai legislatori dell’Ue per spingerli ad approvare il Digital service act (Dsa) e il Digital market act (Dma), le due proposte della Commissione destinate a costituire il nuovo quadro legale per le piattaforme digitali che vogliono operare in Europa. “I prodotti di Facebook danneggiano i minori, alimentano le divisioni, indeboliscono le nostre democrazie e molto di più”, ha detto Haugen, aggiungendo che il Dsa può diventare il “global golden standard” per regolamentare le piattaforme. I negoziati al Parlamento europeo e al Consiglio stanno entrando in una fase decisiva. L’obiettivo è di approvare il Dsa e il Dma entro la fine della presidenza francese dell’Ue, nella prima metà del 2022. La tentazione di alcuni parlamentari e governi è di utilizzare le rivelazioni di Haugen per rendere le regole proposte ancora più rigide ed estendere la loro applicazione a gran parte del settore digitale, comprese le società più piccole. Sarebbe un grave errore. Nella sua testimonianza Haugen ha sostanzialmente spiegato che Facebook è un caso a parte (e più grave) rispetto ad altre grandi piattaforme che ricadono nella definizione di “Gafa”. Ha raccontato che Twitter e Google hanno messo in piedi tutele più efficaci per salvaguardare utenti e democrazia, mentre la dirigenza di Facebook non fa “i cambiamenti necessari perché ha messo i suoi immensi profitti prima dei cittadini”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE