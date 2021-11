L'Europa in ostaggio di un pollo francese

L’Unione europea ambisce a diventare un attore geopolitico globale e dice di essere pronta a usare tutti gli strumenti a sua disposizione, compreso il commercio, per affermare il suo peso nel mondo. La Commissione ha competenza esclusiva a negoziare gli accordi di libero scambio, sulla base di un mandato concordato dai governi nazionali. I vantaggi collettivi sono enormi, come dimostrano le intese con Giappone e Canada, che hanno portato a un aumento significativo delle esportazioni e a una maggiore protezione dei prodotti europei. Ma quando si avvicina una scadenza elettorale in un grande stato membro – uno in particolare – ecco che all’improvviso la Commissione perde tutto il suo entusiasmo liberoscambista. Sta accadendo in questi giorni con l’accordo di libero scambio tra l’Ue e il Cile. Il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, ieri ha confermato che “tecnicamente” il lavoro è finito e che è stato rispettato “il mandato che ci è stato dato dagli stati membri”.

