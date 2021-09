L'europarlamentare più odiato da Pechino ci spiega come cambierà il rapporto dell'Ue con la Cina

Dal punto di vista cinese, il fatto che America e Regno Unito condividano “tecnologia nucleare estremamente sensibile” con l’Australia è la prova che Washington usi “due pesi e due misure sulle esportazioni e sull’utilizzo del nucleare, e usa la questione come uno strumento per un pericoloso gioco geopolitico”. Ma le alleanze internazionali sono imprescindibili per contenere il bullismo e l’influenza autoritaria cinese nel resto del mondo. Anche dentro all’Unione europea, che negli ultimi anni era stata guidata dal “modello Merkel” nei rapporti con la Cina – più dialogo commerciale, che aiuta a costruire anche un dialogo politico –, è ormai opinione diffusa che non si possano separare i due piani nella relazione con Pechino. “L’Ue ha appena dato il via alla sua strategia indopacifica”, dice al Foglio Reinhard Bütikofer, europarlamentare tedesco e copresidente dei Verdi, uno dei politici più odiati dalla propaganda di Pechino per le sue posizioni contro le violazioni delle regole internazionali e dei diritti umani da parte della Cina.

