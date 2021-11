In Francia l'hijab di Benetton fa arrabbiare sia i macronisti sia gli esponenti della destra

Hijab unisex in tessuto elasticizzato. Piccola stampa a contrasto sul lato sinistro che unisce il logo Benetton alla G di Ghali. Questo accessorio appartiene alla capsule collection ‘United Colors of Ghali’, ideata da Ghali”. Così viene presentato sul sito ufficiale di Benetton l’hijab disegnato dal rapper milanese Ghali nell’ambito di una collaborazione con il marchio trevisano iniziata a settembre. Nella collazione ideata dal rapper di origini tunisine, sono presenti felpe, pantaloni, zaini, cappelli, ma anche capi per bambini. “Abbiamo cercato di creare qualcosa di stiloso e comfy, che tutti possano indossare”, ha detto Ghali, soffermandosi in particolar modo sull’hijab, ossia il velo indossato dalle donne di confessione islamica che lascia scoperto soltanto l’ovale del viso.

