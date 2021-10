Zemmour fa sul serio ed è pronto a rovinare i piani di Macron e Le Pen

"Se oggi rinunciassi a candidarmi, molte persone prenderebbero questa rinuncia come un tradimento”. Niente ormai sembra fermare Éric Zemmour, scrittore e intellettuale sovranista, firma storica del Figaro e opinionista incendiario dei talk-show francesi, pronto a lanciarsi nella corsa per l’Eliseo come candidato di Vox Populi, partito che, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, nascerà a fine novembre. “A Zemmour interessa costruire qualcosa sulle ceneri dei Républicains e del Rassemblement national. Non è sulla linea di unione delle destre nel senso di unione delle strutture. È per questo motivo che ha bisogno di creare il proprio partito, per aggregare quelli che vorrebbero lavorare con lui”, ha detto all’Express un fedelissimo del polemista. Il nome della futura creatura politica zemmouriana, Vox Populi, era già circolato quest’estate in seguito a un articolo di Valeurs Actuelles, il settimanale della destra identitaria francese. Un’ulteriore conferma è arrivata dall’emittente radiofonica Europe 1 a inizio settimana, anche se bisognerà aspettare almeno fino all’11 novembre per avere certezze.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE