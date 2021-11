Se pure il New York Times dà la sveglia anti woke alla sinistra

L’Economist mette Joe Biden in copertina e dentro a un buco e scrive che, per tirarsene fuori, il presidente americano deve prendere le distanze dalla “nuova-nuova sinistra”, cioè dagli attivisti molto acculturati delle grandi città e i deputati eletti negli ultimi anni che “partono dal presupposto che l’elettorato abbia le stesse idee sul razzismo o sul ruolo dello stato che hanno loro”. L’elogio del centrismo, pur con qualche appunto più duro del solito (per il compito che spetta al presidente “ci vorrebbe un politico dal talento sovrumano, Biden non lo è”), te lo aspetti dal magazine dell’establishment moderato e liberale anglosassone. Più sorprendente è se a dire più o meno le stesse cose è l’Editorial Board del New York Times, il quotidiano americano che più di tutti, nell’ultimo anno e mezzo, è stato sconvolto dall’attivismo della sua nuova-nuova sinistra interna: ci sono stati licenziamenti e dimissioni, video antichi riemersi per attuare punizioni attuali – “it’s chaos”, scrisse in un resoconto Joe Pompeo su Vanity Fair.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE