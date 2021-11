Con il sesto plenum, Xi Jinping prepara la Cina alla “nuova èra”

Si è aperto ieri a Pechino il sesto plenum del 19esimo comitato centrale del partito comunista cinese. Quasi quattrocento alti funzionari si sono riuniti a porte chiuse nel “conclave rosso”, uno degli avvenimenti più importanti per il partito, che durerà quattro giorni e si concluderà l’11 novembre. L’evento più atteso è la “risoluzione storica” sui cento anni di storia del partito, che probabilmente consoliderà la posizione di Xi Jinping a “leader della nuova èra” – come lo definisce al Foglio Paola Paderni, docente di Storia e istituzioni della Cina contemporanea all’Orientale di Napoli. Sarebbe la terza risoluzione in tutta la storia del partito – dopo quella di Mao Zedong nel 1945 che ha impresso la sua autorità sul partito e quella di Deng Xiaoping nel 1981, che ha riconosciuto la distruzione degli ultimi decenni di Mao difendendo il suo venerato status di fondatore della Repubblica popolare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE