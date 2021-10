Il Messico caccia via gli americani

Procede spedita ma senza clamore la campagna del presidente messicano Andrés Manuel López Obrador per cacciare gli Stati Uniti dal paese. Lo scorso 8 ottobre il segretario di stato americano, Antony Blinken, era in Messico per discutere di un nuovo accordo sulla sicurezza che ridisegnerà i rapporti bilaterali tra i due vicini. Si chiama Intesa Bicentenaria (l’anno prossimo sono duecento anni di relazioni diplomatiche) e riguarda la lotta al crimine organizzato e la prevenzione dei delitti transfrontalieri. La novità è che al centro ci sarà il principio di reciprocità, cioè l’opposto di ciò che c’era prima: una richiesta di aiuto. Su questa si basava il vecchio patto siglato nell’era Bush e, sotto il Rio Grande, del presidente Felipe Calderón. Era il 2007, il Messico era disperato, i narcotrafficanti sembravano invincibili ma, al Messico, gli Stati Uniti sembravano i più invincibili di tutti. La guerra al terrore non si era ancora conclusa in modo triste e affatto trionfante, c’era un’atmosfera diversa e si credeva possibile intraprendere altre missioni ambiziose.

