Nel Chiapas fuori controllo in cui è stato ucciso Michele Colosio

L'ultima vittima, degli 80mila assassinati negli ultimi tre anni, è un ex radiologo italiano. Tra violenza, pandemia e governo in tilt: in alcune zone del paese sono stati i narcos a imporre il lockdown

Aveva 42 anni, era nato a Borgosatollo, aveva lavorato nell’ospedale di Brescia come tecnico di radiologia, da dieci anni stava nel Chiapas. Allevava animali da cortile in un piccolo podere e progettava interventi per l’istruzione di bambini poveri. A San Cristóbal de Las Casas, Michele Colosio è stato ucciso con quattro colpi di pistola da un uomo in motocicletta verso le 22 locali, le 5 italiane. Secondo alcune fonti, mentre andava a fare la spesa. Secondo altre, mentre tornava da una festa per la vittoria azzurra agli Europei.