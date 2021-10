Da Pravda a Truth, il nuovo social network di Donald Trump

L'ex presidente ha annunciato una nuova piattaforma "contro la tirannia dei Big tech": si chiamerà come il vecchio quotidiano sovietico (ma in America non desta sorpresa)

In apparenza è un controsenso, se non una gaffe. Donald Trump, che aveva improntato buona parte della sua ultima corsa alla Casa bianca "contro la mostruosa minaccia comunista" incarnata da Kamala Harris, ha deciso di lanciare un social network di sua proprietà e di chiamarlo come l'organo di stampa ufficiale del Partito comunista dell'Unione sovietica. "Viviamo in un mondo dove i talebani hanno un'enorme presenza su Twitter, eppure il vostro presidente americano preferito è stato silenziato. Questo è inaccettabile", ha dichiarato Trump a dieci mesi di distanza dall'assalto a Capitol Hill. Allora la sua connivenza ai rivoltosi unita alle reiterate accuse di brogli elettorali - sempre categoricamente respinte dai tribunali statunitensi - gli costarono l'eliminazione dai principali social e quasi l'impeachment, che ne avrebbe compromesso la carriera politica. Dallo spavento alla controffensiva: a luglio la causa a Facebook, Twitter e Google, accusati di "censura illegale e incostituzionale". Oggi la nuova piattaforma "contro la tirannia dei Big tech", creata attraverso la fusione di Trump media & technology group (Tmtg) con un'apposita società d'acquisizione.