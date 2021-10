Il ritorno di Trump e il calcolo del rischio

“Lo scorso autunno, prima delle elezioni di novembre, Barton Gellman scrisse un saggio per l’Atlantic delineando una serie di brutti scenari per il voto e le loro conseguenze. Era essenzialmente un progetto su come Donald Trump avrebbe potuto forzare il paese in una crisi costituzionale o mantenere il potere nel dubbio legale, con l’aiuto di funzionari repubblicani permissivi e potenzialmente sostenuti dalla forza militare”, scrive l’opinionista conservatore Ross Douthat sul New York Times, in un articolo intitolato “La minaccia passata e futura di Trump”. Douthat torna a un suo articolo scritto poco dopo Gellman: “Non ci sarà nessun colpo di stato di Trump”. Era convinto che Trump non sarebbe stato in grado di mettere in atto le complesse manovre necessarie per arrivare agli scenari peggiori. Dice di aver predetto che, nonostante le inclinazioni o i desideri autoritari di Trump, “qualsiasi tentativo di aggrapparsi al potere illegittimamente” sarebbe stato “un teatro dell’assurdo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE