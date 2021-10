Mai stata tanto libera. Il nuovo giornalismo di Bari Weiss

Quando Bari Weiss si è dimessa dal New York Times nel luglio del 2020 con una lettera in cui diceva: “Twitter non è nella gerenza del New York Times ma Twitter è il suo direttore supremo”, era andata in “blackout emotivo”: “Non avevo un piano alternativo – ha raccontato la Weiss, che allora era redattrice di editoriali e delle pagine culturali del quotidiano americano – Non avevo alcuna idea, non ho fatto nulla per un po’ perché ero scioccata e non sapevo come muovermi”. Poi si è mossa, è andata su Substack e ha creato Common Sense, una newsletter e in seguito un podcast che oggi “mi fa guadagnare più soldi di quanti avrei mai potuto immaginare possibili nel giornalismo”, ha detto a Brian Stelter della Cnn. Il sito MarketWatch ha calcolato che il fatturato si aggira sugli 800 mila dollari l’anno, “ma li sto reinvestendo per assumere delle persone, ora cinque, e per pagare gli autori che scrivono per Common Sense”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE