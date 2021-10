L'inverno mette fretta alla Germania che sui test gratuiti ci ripensa

Tamponi a pagamento per i non vaccinati. Il ministro della Salute Spahn: "Non si tratta di pressione, si tratta di equità"

Tra i cittadini tedeschi con più di sessant’anni, almeno 3 milioni ancora non sono stati vaccinati. La Germania ha un tasso di immunità del 68 per cento, inferiore a quello dell’Italia o della Francia, ma non è sicuramente la nazione europea più indietro. Tuttavia, Berlino da tempo cerca il modo di rendere le vaccinazioni più frequenti e di convincere gli scettici. Dopo aver tentato per tutta l’estate un’opera di persuasione e convincimento, evitando di adottare il green pass, ha deciso di applicare misure più concrete.