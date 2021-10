Il Texas contro l'obbligo del vaccino

Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha firmato un ordine esecutivo in cui vieta ad aziende private, uffici governativi e statali di introdurre l’obbligatorietà del vaccino anti Covid, i “mandate”. Soltanto il 52 per cento dei texani è completamente vaccinato, ci sono circa settemila casi al giorno e duecento decessi. Abbott, che è vaccinato e che ad agosto aveva contratto una forma lieve di Covid, aveva già vietato l’obbligatorietà dei vaccini per gli uffici governativi, ma nel nuovo ordine esecutivo scrive che “nessuna entità” dello stato può richiedere che una persona sia vaccinata contro il Covid, che sia un dipendente o un cliente, se questa persona obietta “per qualsiasi motivo di coscienza personale” e precisa che questo ordine sovrasta qualsiasi altro “mandate” ancora in essere. In Texas quindi non si può più richiedere la vaccinazione a nessuno: “I vaccini sono incoraggiati, ma devono essere presi volontariamente dai texani”.

