In Repubblica ceca ha (quasi) rivinto Babis

Il partito del premier uscente non ha la maggioranza e viene superato dalla coalizione di centrodestra Spolu. I comunisti per la prima volta non superano la soglia di sbarramento e sono fuori dal Parlamento

Dopo il voto iniziato venerdì e che si è concluso sabato, il partito del primo ministro uscente, Andrej Babis, è stato inaspettatamente superato da Spolu. Ano, che vuol dire “sì” in ceco ma che è anche acronimo di Alleanza dei cittadini insoddisfatti, fondato dal premier nel 2011, già in campagna elettorale ha ricevuto il rifiuto da parte dei vecchi alleati, per formare un governo. La coalizione Spolu (Insieme), composta da tre partiti di centro destra, ha superato di poco il partito del premier. Al terzo posto è arrivato il Partito dei pirati, che per queste elezioni ha adottato una campagna molto diversa rispetto a quella di quattro anni fa, assieme a Stan, Sindaci e indipendenti. I comunisti di Kscm per la prima volta non sono entrati in Parlamento. Per gli analisti è ad Ano che sono andati i voti del Partito comunista ceco.