Il multiforme Babis e le Pandora elections

Si chiudono oggi le urne in Repubblica ceca e ancora una volta, quattro anni dopo, la personalità più chiacchierata è quella del premier uscente Andrej Babis. Il miliardario a capo del movimento Ano (Azione dei cittadini insoddisfatti) è ancora il favorito, nonostante i partiti d’opposizione questa settimana abbiano avuto un argomento forte contro di lui: la pubblicazione dell’inchiesta sui Pandora papers. Tra i nomi incriminati compare anche quello del primo ministro che di scandali ne ha già molti. Finora i suoi cittadini non se ne sono curati molto e la sfida dell’opposizione è fare in modo che se ne curino questa volta. Secondo Jiri Pehe, scrittore e politologo ceco, il premier ha un suo elettorato solido, costituito soprattutto da anziani, poco portato a pensare ai problemi giudiziari del premier e molto riconoscente per la sua decisione di alzare le pensioni.

