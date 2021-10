Per placare l'odio online Macron lancia la sua “anti Bestia”

Secondo il presidente francese il complottismo "è un veleno che ci minaccia e alimenta un circolo vizioso". Per questo all'Eliseo da oggi entra in azione un team per riportare "le luci della ragione nell'èra del digitale"

Le antenne 5G che propagano l’epidemia di Covid-19, i microchip sottocutanei per permettere al fondatore di Microsoft Bill Gates di controllare i nostri cervelli, i vaccini che rendono sterili: nell’ultimo anno, complice l’angoscia prodotta dalla crisi sanitaria, le teorie del complotto e le fake news sono circolate come non mai nell’oceano del web, tra canali YouTube di folkloristici personaggi autoproclamati esperti di medicina e controversi virologi-santoni come il marsigliese Didier Raoult.