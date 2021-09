No, il caos dei sottomarini non è un guaio solo francese

L’annullamento del contratto è un problema parigino che per certi versi lascia molti europei indifferenti. Ma rivela un aspetto preoccupante per i partner dell'Unione: nessuno può sentirsi al sicuro di fronte a una tale manifestazione dell’interesse nazionale americano

La rottura del contratto di fornitura di sottomarini fra la Francia e l’Australia rivela problemi più profondi della semplice perdita economica. Molti analisti insistono sulla disfatta politica e industriale francese, che non riuscendo a stare al passo con la strategia statunitense nel Pacifico avrebbe difficoltà ad accettare la decisione australiana. Certamente non si tratta di un bel momento, ma non è la prima volta che la Francia vede svanire qualche contratto “del secolo”. La Francia non è ingenua, e capisce benissimo il rafforzamento della postura anti cinese da parte degli Stati Uniti, essendo spesso vicina alla posizione di Washington in materia. La batosta industriale non basta quindi a spiegare la reazione francese.