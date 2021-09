L'Ue non segue Macron sulla strada della rottura con Biden

La Francia di Emmanuel Macron si è ritrovata isolata nell’Unione europea nella sua esplosione di collera contro l’Aukus, l’alleanza tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito che ha mandato all’aria il “contratto del secolo” per la fornitura di sottomarini francesi a Canberra. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, si è lanciata in un delicato esercizio di equilibrismo, dopo che il ministro francese per gli Affari europei, Clément Beaune, ha minacciato di far saltare le trattative su un accordo di libero scambio tra l’Ue e l’Australia. “E’ impensabile andare avanti nei negoziati commerciali come se non fosse accaduto nulla con un paese in cui non abbiamo più fiducia”, ha detto Beaune a Politico Europe: “Mantenere la parola è la condizione di fiducia tra democrazie e alleati”.

