La Francia uccide un boss dello Stato islamico nel Sahel, la missione è infinita (e quindi da abbandonare?)

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato ieri notte l’uccisione del capo dello Stato islamico nella regione del Grande Sahara, Adnan Abu Walid al Sahrawi. Per Macron è “un altro grande successo delle forze francesi”, che da sette anni sono presenti nel Sahel con migliaia di soldati per contenere l’infestazione dei gruppi terroristici. L’operazione è stata però meno brillante di quanto lascia intendere il presidente francese: il 17 agosto un drone ha visto due uomini armati in motocicletta nell’area di confine tra Mali e Niger e questo è considerato un criterio sufficiente per autorizzare il lancio di un missile contro il veicolo. Sono attacchi di droni che si basano sul comportamento e non sull’identità accertata dei bersagli. Soltanto dopo si è scoperto che uno dei due era il leader dello Stato islamico, marocchino, transfuga di al Qaida diventato il fondatore dello Stato islamico in quella parte di Africa nel 2015. Per anni Sahrawi aveva chiesto di essere riconosciuto in via ufficiale dalla casa madre del gruppo ed era infine successo nel 2019, dopo che la sua fazione aveva ucciso quattro uomini delle Forze speciali americane in un’imboscata. Quindi l’operazione di agosto del drone francese è stata un successo, ma ottenuto grazie alla routine di una guerra dimenticata più che a informazioni accurate di intelligence che decifrano il terreno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE