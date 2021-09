L'Australia si sente minacciata dalla Cina, e ne ha tutte le ragioni

Tre mesi fa, al G7 ospitato in Cornovaglia dal Regno Unito, c’erano stati molti pettegolezzi su una riunione in particolare. Era la prima volta che il capo del governo australiano, Scott Morrison, incontrava il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e tutti si aspettavano un bilaterale America-Australia, un momento in cui ricominciare da capo una relazione che era diventata piuttosto travagliata con Donald Trump. Al bilaterale in Cornovaglia, però, era arrivato un terzo incomodo: il primo ministro inglese Boris Johnson. La riunione a tre, descritta come “inaspettata e inusuale”, sembrava una specie di commissariamento dell’Australia, e il fatto che non fossero stati ammessi giornalisti né telecamere aumentava il mistero attorno alla conversazione. Era trapelato soltanto che i tre leader non avevano parlato di clima, come previsto, ma di sicurezza nell’area dell’Indo-Pacifico. Oggi sappiamo che durante quella riunione è venuta fuori l’idea dell’Aukus, l’alleanza strategica fra Washington, Londra e Canberra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE