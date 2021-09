Il libro del prof. sotto scorta contro la gauche che tradisce i suoi valori

La storia di Didier Lemaire, sotto scorta per aver denunciato l’islamizzazione della sua città, Trappes, è quella di un professore di filosofia della scuola pubblica francese, di un servitore della République innamorato dei valori scolpiti sul frontone di ogni istituto d’oltralpe, ma anche di un figlio della gauche che si sente tradito dalla famiglia politica in cui è cresciuto, abbandonato al suo destino nella battaglia più importante: quella contro l’oscurantismo islamista. “La sinistra, in generale, ha abbandonato i princìpi repubblicani. E una parte della sinistra rasenta l’antisemitismo, con un ‘antirazzismo’ razzista. Predica un’ideologia delle identità. Per questa sinistra, oggi i francesi dovrebbero fare atto di pentimento per i crimini del passato. E’ una nuova versione del peccato originale: siete colpevoli non dei vostri atti, ma di essere nati ‘bianchi’ o di essere i discendenti dei vostri antenati”, ha dichiarato Lemaire al Point, in occasione dell’uscita del suo libro: “Lettre d’un hussard de la République” (Robert Laffont).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE