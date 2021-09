Gestione pericolosa della crisi. L'ex ministra francese sotto inchiesta

La macroniana Agnès Buzyn (sanità) è indagata da venerdì per “messa in pericolo della vita altrui”. Coinvolto anche il ministro della Giustizia in carica, Éric Dupond-Moretti

Parigi. Due dossier giudiziari rischiano di perturbare il corso della campagna presidenziale francese, ed entrambi riguardano la macronia: il primo coinvolge il ministro della Giustizia Éric Dupond-Moretti, sotto inchiesta dallo scorso 16 luglio per “conflitto di interessi”; il secondo, il più imbarazzante, riguarda l’ex ministra della Sanità Agnès Buzyn, indagata da venerdì per “messa in pericolo della vita altrui” nel quadro della (sua) gestione della crisi sanitaria. La Corte di giustizia della Repubblica (Cjr), l’unica istanza che può giudicare i ministri per reati commessi durante l’esercizio delle loro funzioni, ha messo nel mirino due personalità di peso del governo francese, una ancora in carica, l’altra non più ministra dal 16 febbraio del 2020, quando fu costretta ad abbandonare il dicastero della Sanità per sostituire in corsa Benjamin Griveaux, travolto da uno scandalo sessuale, come candidata sindaco della République en marche (Lrem) al comune di Parigi.