Una sfilata, una protesta. La stilista Xin ci racconta la sua lotta al cotone lavorato nello Xinjiang

Un capo su cinque nel mercato globale dell’abbigliamento è contaminato dal lavoro forzato degli uiguri. “Ciò che possiamo fare noi nel nostro piccolo – dice la stilista al Foglio – è diventare più consapevoli come clienti”, ma non è così semplice

“Uiguri liberi. Porre fine a tutti i genocidi”, si legge sullo striscione della presentazione digitale di martedì scorso alla settimana della moda di Stoccolma del marchio Louise Xin Couture, dedicato ai campi di lavoro forzato nella regione dello Xinjiang. Le immagini della sfilata sono comparse sulla copertina del primo settembre di Vogue Scandinavia: “E’ un grande passo. Mai prima d’ora una grande rivista di moda in Scandinavia aveva parlato di uiguri” ha detto al Foglio la stilista cino-svedese. Per Louise Xin tutti abbiamo una parte di responsabilità e dovremmo sentirci complici di questo crimine contro l’umanità. “Così ho deciso di utilizzare i miei vestiti per richiamare l’attenzione sul tema. L’obiettivo di quella presentazione era sensibilizzare il pubblico, ma ora il passo successivo è lavorare insieme per un cambiamento”, ha detto al Foglio.