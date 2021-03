La Cina contro le magliette di H&M

Le sanzioni dell’Unione europea contro la Cina, accusata di violare i diritti umani delle minoranze nello Xinjiang, hanno provocato la reazione dei cinesi e un moto di nazionalismo fomentato dalla propaganda di Pechino. A farne le spese, come spesso succede, sono le aziende europee che fanno affari in Cina. Qualche giorno fa Zichen Wang, giornalista cinese di Xinhua molto attento alle questioni europee, ha scritto su Twitter che a giudicare dalla situazione, le aziende americane ed europee “che fanno affidamento sul mercato di massa cinese e non hanno uffici di pubbliche relazioni competenti, che capiscano le dinamiche di entrambi i contesti, stanno andando alla cieca”. Il mercato cinese è infatti uno dei più influenzabili dalle questioni politiche internazionali, e il boicottaggio economico è una delle prime e immediate risposte che di solito Pechino lancia contro il paese con cui c’è attrito.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni