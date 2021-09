La spericolata mossa di El Salvador: il bitcoin diventa moneta ufficiale

L'introduzione della criptovaluta come moneta ufficiale in centro America è stata voluta da un presidente sui generis, un po' Macron e un po' Chavez. Cittadini salvadoregni, accademici e istituzioni economiche internazionali non approvano la decisione

Da Martedì 7 settembre l’El Salvador è il primo paese al mondo ad avere il bitcoin come moneta ufficiale, accanto al dollaro. Ma subito il valore dello stesso bitcoin è crollato del 9 per cento: stessa cifra di cui in contemporanea è caduto anche l’ethereum, seconda criptovaluta più quotata. È da un bel po’ che il bitcoin è soggetto a sbalzi, e ad esempio dopo essere arrivato a 64.000 dollari a aprile era precipitato a maggio. L’El Salvador ci ha così rimesso 2,7 milioni, ma il presidente Nayib Bukele assicura che non c’è da preoccuparsi, perché era previsto. Era stato infatti proprio l’acquisto di 550 bitcoin tra lunedì e martedì da parte del suo governo a far salire i prezzi, e un calo dopo la partenza secondo lui era fisiologico.