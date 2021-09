Boris Johnson valuta se vaccinare i ragazzi anche senza il "sì" degli esperti

Per i consulenti del comitato congiunto del governo britannico sui vaccini (Jcvi) i ragazzi tra i 12 e i 15 anni di età hanno un rischio così basso di contrarre il Covid che il vaccino offrirebbe loro solo un “beneficio marginale”. Questo in sintesi il motivo della mancata raccomandazione del vaccino per questa fascia d’età. Ricordiamo a ogni modo che il vaccino nel Regno Unito resta approvato dall’ente regolatorio dei farmaci (Mhra) anche per i più giovani e che viene raccomandato per ai più fragili. Il pronunciamento del Jcvi non è comunque un giudizio definitivo. Una volta preso atto di questo parere, è stato chiesto ai quattro direttori sanitari del Regno Unito di prendere una decisione definitiva sul tema prendendo però in considerazione anche altri aspetti trascurati dal Jvci quali, ad esempio, l’impatto sull’attività scolastica e sulla salute psicologica dgli studenti, oltre che i benefici complessivi a livello di salute pubblica derivanti dalla vaccinazione dei circa tre milioni di ragazzi presenti in questa fascia d’età. Questi ultimi aspetti non sono stati infatti presi in considerazione dal Jcvi nella sua analisi. Il ministro alla Salute, Sajid Javid, ha detto che una decisione sarà presa a breve. E, a differenza della posizione mostrata dalla destra italiana, il governo conservatore britannico sembra essere in forte pressing per ottenere il via libera ad allargare la campagna vaccinale anche a questa fascia d’età.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE