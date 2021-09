Sui giovani l'unica destra No vax è quella italiana

In Europa tutti i governi conservatori sono favorevoli alla vaccinazione dei ragazzi sotto i 18 anni, a partire dai sovranisti Orbán in Ungheria e Morawiecki in Polonia. Solo Salvini e Meloni si oppongono al vaccino. Ma perché?

Non si può dire sia la peggiore d’Europa, quella è una valutazione che ognuno è libero di fare, ma la posizione della destra italiana sui vaccini ai più giovani è di certo singolare: “Meglio non farli”, è in sintesi la linea indicata da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Inizialmente l’asticella è molto elevata, perché per “giovani” le due forze politiche intendono gli under 40. “Sotto i 40 anni il vaccino non serve”, ha dichiarato Salvini. “Non consiglierei a nessuno sotto i 40 anni di farlo, perché la letalità è inesistente”, è la tesi del capogruppo di Fdi Francesco Lollobrigida.