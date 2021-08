Le pericolose bugie di Giorgia Meloni sui vaccini

Falsità sul green pass, menzogne sulla vaccinazione dei ragazzi, modelli esteri citati a casaccio. Ignoranza o malafede? In ogni caso non c'è nulla di più anti patriottico che smerciare bufale durante una pandemia per raccattare qualche voto tra i No vax

Bisognerà solo capire se è ignoranza o malafede, perché sulla quantità non ci sono dubbi: ce n’è in abbondanza. In un’intervista alla Verità, Giorgia Meloni fa una serie di affermazioni sui vaccini che – data l’importanza sanitaria, politica ed economica della gestione della pandemia – sono tanto imbarazzanti quanto preoccupanti per una personalità che aspira a guidare il paese. “Hanno puntato tutto sul vaccino, che però in base ai dati non ferma il contagio”, dice riferendosi al governo la leader di Fratelli d’Italia (FdI). E’ un’affermazione falsa perché, come indicano evidenze ormai solidissime, il vaccino ha già ridotto notevolmente il contagio: non blocca la trasmissione al 100%, ma dire che “i vaccini non fermano il virus” è una menzogna o una falsità.