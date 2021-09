Sallusti: "Sui vaccini Salvini e Meloni sono un po' paraculi"

Il direttore di Libero chiede una svolta Sì vax a Lega e FdI: “Che tra me e il No vax preferiscano il No vax mi fa girare i coglioni”. E ancora: "A destra ci sono le scorie del grillismo, come con i No euro. Vanno dietro a pochi esagitati ma si perdono la stragrande maggioranza silenziosa degli elettori"

Alessandro Sallusti, direttore di Libero, vuole imprimere una svolta al centrodestra sui vaccini. Il cambiamento è partito dalla linea del suo giornale, con una serie di titoli forti, come nella tradizione del quotidiano: “Criminali No vax”, “Follia No vax, è caccia all’uomo”... “C’è un’inesattezza – dice Sallusti al Foglio –, Vittorio Feltri è sempre stato favorevole ai vaccini. Il Dna di questo giornale è pro vax”. Ora però c’è un salto di qualità, lei su Libero sta conducendo una campagna a favore di vaccini e green pass anche contro l’area di centrodestra. “Questo sì, perché ora il problema è diventato politico. Non capisco certe posizioni nel centrodestra, che se non sono No vax sono simpatizzanti o comunque li giustificano”.