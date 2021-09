Il popolo irlandese torna a crescere ed è solo merito del capitalismo

La Repubblica d'Irlanda supera i cinque milioni di abitanti, per la prima volta in più di centocinquant'anni. Merito di una tassazione per le imprese al 12 per cento e di un mercato competitivo (e nonostante la profezia di Marx)

Per la prima volta dai tempi della grande carestia del 1845-49, l’Irlanda è tornata a superare i 5 milioni di abitanti. Raggiunto lo scorso aprile ma comunicato dall’Istituto nazionale di statistica irlandese (Cso) ora, il traguardo ha una rilevanza non solo storica e demografica, ma anche politica. Marx, infatti, indicò più volte l’asservimento coloniale dell’Irlanda come “il segreto con il quale la classe capitalista mantiene il suo potere”. Cioè, secondo lui era stato il capitalismo a determinare, per i suoi interessi, le condizioni per una serie di cattivi raccolti delle patate attraverso una malattia che aveva ucciso un milione di irlandesi, e ne aveva obbligati un altro milione ad emigrare. Giusto il 6 dicembre prossimo si celebrano i cento anni esatti dal Trattato con cui l’Irlanda ridivenne indipendente. Per gran parte di questo secolo, questo Eire indipendente ha però continuato ad essere una terra povera, da cui la gente ha continuato a emigrare.