Brucia l'Irlanda del nord

Il capo della polizia in Irlanda del nord ha convocato i leader politici per parlare degli incendi e degli scontri che da giorni stanno mettendo in crisi il paese: si è presentata, questa volta, anche Arlene Foster del Dup, il partito unionista, che soltanto qualche giorno fa si era rifiutata di discutere di questa faccenda con lui, e anzi aveva chiesto le sue dimissioni. Nella notte di mercoledì, sette agenti sono stati feriti – sono 55 in tutto, da una settimana a questa parte – da attacchi con bombe carta e bus incendiati lanciati da giovani con il viso coperto a Belfast, Derry, Newtownabbey e Carrickfergus. Secondo i commentatori questi sono i “riots” più violenti dal 2013, e il 3 maggio cade il centenario della “partizione dell’Irlanda”, il giorno in cui l’Irlanda del nord si è separata dal resto dell’isola ed è diventata parte del Regno Unito.

