Di Maio incontra Lavrov: "Il dialogo con Mosca è imprescindibile"

Gli ultimi sviluppi in Afghanistan, la stabilizzazione e la sicurezza nel paese e l’emergenza umanitaria in corso sono i temi su cui questa mattina si sono confrontati in un colloquio durato poco meno di un'ora il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro degli Esteri russo Sergej Viktorovič Lavrov. Secondo quanto fa sapere Palazzo Chigi, i due paesi convergono sulla necessità di "vegliare sul rispetto dei diritti umani, in particolare delle donne".

"Si è parlato anche della situazione in Libia e in particolare della necessità di proseguire con il dialogo politico promosso a Ginevra dalle Nazioni Unite anche in vista delle elezioni di fine dicembre e della necessità di un rapido ritiro delle forze straniere dal paese", si legge in una nota della presidenza del consiglio.

Dopo Palazzo Chigi, Lavrov ha raggiunto la Farnesina, dove ha incontrato il ministro Luigi di Maio. Al termine dell'incontro i due hanno incontrato i giornalisti. "In questo momento è essenziale mantenere un più stretto coordinamento con i partner internazionali e il dialogo con Mosca è imprescindibile", ha detto Di Maio, riferendosi alla situazione in Afghanistan.

"I partner occidentali ci invitano a unire gli sforzi, ma la lezione deve essere chiara, i risultati devono essere realizzati", ha poi detto Lavrov, aggiungendo che i politici "dovrebbero fissare nella loro mente che le soluzioni congiunte non sono mai semplici". Nella situazione odierna in Afghanistan, ha proseguito, è importante la sicurezza dei confini. I flussi dei migranti illegali "rimarranno al centro della discussione dei nostri leader", insieme al tema di "come sostenere la popolazione civile afgana" e capire che forme di aiuto poter dare in questo contesto.