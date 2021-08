Il Canada non resta a guardare

L’Europa guarda attonita ma divisa al dramma che si consuma in questi giorni in Afghanistan. Le immagini di migliaia di persone ammassate all’aeroporto di Kabul, nel tentativo di aggrapparsi agli aerei che decollano per fuggire dai talebani testimoniano l’urgenza di un piano organico per portare in salvo quante più persone possibili. Abbiamo fallito in Afghanistan, ora non falliamo a casa nostra, si è scritto ieri su queste colonne.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE