Il successo del Canada

All’inizio della campagna di vaccinazione globale, il Canada aveva accumulato molti ritardi. Non avendo alcun impianto di produzione, dipendeva dalle forniture degli altri, in particolare dei vicini: gli Stati Uniti dell’alleato Joe Biden, pur condividendo con il premier canadese Justin Trudeau un grande afflato multilaterale e solidale, non esportavano nemmeno una dose fuori dai loro confini. E’ per questo che la notizia di questi giorni del sorpasso del Canada rispetto all’America in termini di tasso di vaccinazione ha preso subito il sapore della rivincita.

