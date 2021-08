Le ritorsioni della Cina

Cinque mesi dopo l’inizio del processo a porte chiuse, ieri il tribunale cinese di Dandong ha condannato l’imprenditore canadese Michael Spavor a 11 anni di carcere con l’accusa di “spionaggio e fornitura illegale di segreti di stato all’estero” e al pagamento di una multa di 50.000 yuan (circa 6.500 euro). Spavor gestiva un’attività di consulenza specializzata in organizzazione di scambi culturali, turismo e investimenti con la Corea del nord. Insieme a lui è in attesa di verdetto anche l’ex diplomatico e analista canadese del think tank International Crisis Group, Michael Kovrig – entrambi hanno trascorso più di 975 giorni di carcere. Secondo il Global Times Spavor avrebbe fornito informazioni riservate e segreti di stato al collega Kovrig.

