Il piano di Israele per tornare in classe

La lotta al coronavirus del primo ministro israeliano, Naftali Bennett, segue un principio semplice: “Non danneggiare l’economia, non danneggiare l’istruzione e non avere un impatto negativo sulla vita quotidiana dei cittadini”. Vale a dire: fermarsi il meno possibile, a cominciare dalla scuola. E’ una scommessa importante e prima che gli istituti riaprano – le scuole ultraortodosse iniziano dall’8 agosto, tutte le altre il primo settembre – i ministri stanno provando a definire un piano, che di volta in volta, diventa meno ambizioso, soprattutto perché ostaggio dei litigi tra il ministro dell’Istruzione, Yifat Shasha-Biton, del partito Nuova speranza, e il ministro della Sanità Nitzan Horowitz, di Meretz. Shasha-Biton spinge per una riapertura a qualsiasi costo, Horowitz invece chiama alla prudenza. I due condividevano alcune precauzioni come la possibilità di creare classi con meno studenti, per rendere più controllabile il tracciamento. Ma per il momento questo progetto è da accantonare e la strada che il governo sembra determinato a percorrere si basa su due pilastri: tracciamento e quarantene da quarantotto ore. Il piano non tiene in considerazione le zone rosse e arancioni, dove saranno le autorità locali a decidere come agire.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE