Le grandi pulizie della Merkel per lasciare la Germania in ordine

Ogni giorno è un’ultima volta per Angela Merkel, sedici anni al potere e le elezioni a settembre in cui non si candiderà più alla cancelleria tedesca. L’ultimo viaggio in America, l’ultimo discorso al Bundestag, ieri l’ultima conferenza stampa estiva: cosa farà dopo?, le chiedono, e lei risponde che non ha molto tempo per pensare al futuro, tra l’alluvione che ha colpito la Germania, la nuova accelerazione del virus, Nord Stream 2. Mette in ordine in casa, la Merkel, fa le grandi pulizie prima dei saluti finali. La cancelliera è preoccupata della “dinamica allarmante” dei numeri del contagio, “la crescita è esponenziale”, ha detto la Merkel, la quarta ondata di Covid sta già emergendo ed è l’ondata dei non vaccinati (copyright Joe Biden).

